Gilmore, ex-Ostende, et qui vient de signer à Mons, on était dessus et ça s’est joué à quelques heures. On était aussi sur un autre poste 5 qui a préféré signer en LEB Oro espagnole. En fait, on ne veut pas se précipiter car nous n’aurons pas droit à l’erreur. »Dans les rangs du RIV (privé de son intérieur De Medina, qui ne s’est présenté ni au stage de reprise ni aux entraînements) où Benzouien (qui a fait une pige remarquée au Phoenix la saison passée) a ressenti assez rapidement une gêne aux adducteurs, l’heure est au pragmatisme : «On sent que cela fait longtemps qu’on n’a plus pratiqué du 5vs5 » relève Nicolas Joostens. «Que ce soit dans la prise de décision avec notre 4/30 aux 6,75m ou dans l’alternance du jeu en seconde mi-temps où on n’a pas assez attaqué l’anneau, on n’a pas varié assez jeu extérieur et intérieur, nous sommes perfectibles. On n’est pas encore au point physiquement, ce qui est normal. Je ne m’inquiète pas, le championnat de TDM1 démarre dans 6 semaines. » La Coupe de Belgique, avec un premier déplacement à Sijsele samedi prochain, servira de jauge au groupe bruxellois. PHOENIX BRUSSELS 74

ROYAL IV BRUSSELS 56



Quarts : 14-18, 27-15, 13-12, 20-11.

Brussels : 30/57 (7x3), 7/17 LF, 40 reb., 18 ass., 20 ftes. DEROOVER 8, HAZARD 9, Vanstraelen -, JARVI 16, BADJI 10, Tshibangu 10, Carvalho -, Pouedet 3, VUCICA 18.

Des mines réjouies sur et aux alentours du parquet de Neder : le basket manquait à de nombreux acteurs du basket bruxellois. Le Phoenix, dont l’ossature a pas mal changé, a retrouvé ses supporters à l’occasion du Fan Day. La lanterne rouge de la défunte saison de l’EuroMillions Basketball League a changé son approche. Son budget est étriqué et l’effectif a été solidement rajeuni ( de 28 à 23,5 ans) : «» témoigne le manager général Nikkel Kebsi. «» Le Croate Vucica et le Finlandais Jarvi ont déjà montré à la fois leurs qualités d’intégration et leur facilité à scorer.