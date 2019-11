Comme à Hasselt il y a six semaines, le Brussels a été forcé de faire la course derrière une équipe limbourgeoise dont le rythme et le jeu en première intention ne conviennent pas aux hommes de Serge Crevecoeur. Maxime Depuydt, un ancien de la maison bruxelloise, savait qu’il y avait moyen de faire quelque chose à Neder. "Je connais bien l’équipe et j’ai aussi regardé ses matchs. Ils ont un peu du mal à lancer la machine en ce début de saison. On savait qu’il y avait moyen de faire quelque chose ici."

Après un départ tonitruant (7x3 en un quart ; 23-32), Limburg est rentré dans le rang et a insisté dans un secteur, la défense, où on ne l’attend pas nécessairement. "Chez lui, on sait que le Brussels est capable de s’enflammer mais on n’a pas paniqué. Quand ils ont insisté au troisième quart (NdlR : 58-60), on a gardé la tête froide. On a 12 joueurs capables de marquer mais on sait aussi jouer en défense. Si on veut gagner quelque chose cette saison, cela passera obligatoirement par la défense", observe encore le Brainois.

Lichodzijewski, l’un des tauliers du Brussels, a réuni ses équipiers au milieu de terrain pour mieux stigmatiser certains manquements (outre les lancers francs : 7/16). "Limburg est une bonne équipe et mérite sa victoire mais on a trop vite abandonné. On sait qu’ils sont jeunes, portés sur l’offensive et qu’ils pratiquent un basket moderne. Nos erreurs coûtent cher et surtout, ce sont des choses simples qu’on n’exécute pas."

Un constat relayé également par le coach Crevecoeur : "Je suis surpris et déçu par notre démarrage. On exécute mal mais on fait aussi des erreurs stupides. Même si on n’est pas dans l’urgence, on est loin du niveau auquel on veut prétendre. On doit progresser et faire mieux."

Brussels : 27/62 (10x3), 7/16 LF, 33 reb., 16 ass., 19 ftes.