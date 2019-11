S’ils ont très bien négocié le piège liégeois vendredi soir, Serge Crevecœur et ses hommes ne sont pourtant pas revenus indemnes du Country-Hall.

Alex Lichodzijewski s’est en effet occasionné une grosse entorse en retombant sur le pied d’un adversaire. Les nouvelles de ce lundi confirment une indisponibilité de plusieurs semaines. "On n’a déjà pas Spicer et maintenant on perd Licho alors qu’on a le match le plus important de notre campagne européenne mercredi contre Groningen. Ça va être un petit peu compliqué sans nos deux intérieurs, d’autant plus que dans la raquette ils sont quand même forts. C’est dommage mais on va s’efforcer de trouver des solutions", analyse le coach bruxellois.

Sans doute, mais on ne remplace pas facilement le muscle et les centimètres. Nul doute que les jeunes, Will Robeyns mais surtout les frères Foerts, seront encore un peu plus responsabilisés. "Niels a été tout bon contre Karsiyaka alors que Jonas, en plus d’un tir consistant - il a un vrai bras - fait preuve de beaucoup de régularité et d’un gros QI basket. Il ne fait quasiment jamais d’erreurs." D. E.