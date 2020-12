Le huis clos imposé par les mesures sanitaires actuellement n’empêche pas le Brussels de voir plus grand dès à présent. Alors que le club de la capitale disposait d’un accord avec la Ville de Bruxelles pour l’organisation de quatre matchs-événements au Palais 12 cette saison, il va s’y installer dès maintenant et y jouer tous ses matchs à domicile jusqu’à la mi-mars. Soit plus d’une dizaine de rencontres au total en commençant par le rendez-vous face à Malines ce mardi en Coupe de Belgique.

Tout en remerciant la Ville, la Région et l’organisation de Brussels Expo, les dirigeants du Brussels ont également signalé dans leur communiqué que le match télévisé de ce samedi 26 décembre face au Spirou Charleroi sera intitulé "Palais 12 Xmas Game". Un rendez-vous lors duquel les abonnés du Brussels seront amenés à supporter leur équipe virtuellement en apparaissant à distance sur un grand écran au sein de la salle.

La mise en place de cette collaboration renforcée entre le club de basket phare de la capitale et la société Brussels Expo a aussi pour but d’offrir de la visibilité au Palais 12 qui en manque cruellement suite à l’arrêt de ses activités en raison du Covid-19. "La mission d'une salle comme celle du Palais 12 est d'offrir du divertissement et s’il y a un moyen d'en procurer même sans public sur place, pourquoi pas finalement", explique Marc Agboton, gestionnaire des événements au Palais 12. "Cela permet de réactiver quelque peu nos infrastructures et une partie du personnel. Toute opportunité est bonne à saisir dans ce contexte. De plus, c'est aussi une manière de consolider notre relation avec le club du Brussels dont la présence au Palais 12 sur la période de Noël avait déjà été actée avant le confinement. Et puis, si les mesures devaient permettre au public de faire son retour dans les salles d'ici le mois de mars, tout serait alors déjà en place pour ouvrir nos portes lors des matchs de basket."

Et lorsque les décideurs du Brussels ont été invités à profiter des installations situées au pied de l’Atomium avec effet immédiat, il n’ont évidemment pas hésité. Même avec des tribunes vides, le plaisir de jouer dans une telle infrastructure ne se refuse pas.