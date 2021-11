Dix-huit trois points marqués, douze Malinois au scoring et 26 assists réalisés : Malines a donné une véritable leçon à des Bruxellois tout à tour amorphes et désunis. Une performance obtenue sans le concours de son meilleur marqueur et meilleur rebondeur, Nate Grimes. Fidèle à son habitude, Jean-Marc Jaumin ne prenait pas de pincettes : "Je suis venu ici avec une mission claire et nette. Je veux faire progresser l’équipe. Si certains ne comprennent pas, je prendrai des décisions."



(...)