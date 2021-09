Entre les divers soutiens manifestés de manière virtuelle et les spectateurs venus assez nombreux au petit Country-Hall, la seconde salle du Sart-Tilman mise à disposition par le club local des Liège Panthers (D1 dame), c’est un joli succès qu’a rencontré ce « Match des solidarités » voulu par l’AWBB (l’aile francophone de la fédération) dans le cadre des divers efforts entrepris pour venir en aide aux clubs – et ils sont quand même quelques-uns rien qu’en province de Liège – lourdement impactés par les inondations catastrophiques de juillet dernier.

Sportivement, ce sont deux équipes en pleine préparation pour la reprise de la BetFirst BNXT League mais déforcées par quelques absences (blessures légères pour Spaletta, Badji mais plus grave pour Djurisic – on craint une rupture des ligaments croisés) qui s’affrontaient avec la particularité d’avoir au total quatre joueurs ayant porté les deux maillots dans leur carrière.



Après quelques mots d’introduction et de remerciements de Jean-Pierre Delchef, président de l’AWBB et administrateur du COIB, les deux équipes entamaient la partie et rapidement on pouvait constater que la paire Krajina-Vucica avait plus que du répondant. Dans le camp local, Iarochevitch et Kohajda organisaient la réplique tandis que Maxime Depuydt – jeune papa d’une petite Ines – permettait aux Principautaires de virer en tête à l’issue du premier acte (26-24). Un léger écart vite comblé dès l’entrée d’un deuxième quart qui allait tourner rapidement à l’avantage des Bruxellois alors que Depuydt devait se retirer, légèrement touché à la jambe. Après 38-45 au repos, Liège tentait bien de réagir mais les visiteurs gardaient la tête froide et conservaient l’initiative avant de se détacher progressivement alors que les deux coaches multipliaient les rotations.



RSW Liège Basket 66 - 86 Phoenix Brussels



Liège : ROBEYNS 2-3, Lambermont 0-0, Malempré 4-0, POTIER 0-2, IAROCHEVITCH 10-10, BOGAERTS 4-6, Depuydt 9-0, Bruwier 0-0, Lhoest 0-3, KOHAJDA 9-4, Duperroy 0-0, Basic 0-0.

Brussels : DEROOVER 5-3, KRAJINA 12-12, HAZARD 8-0, Vanstraelen 0-2, JARVI 2-2, Tshibangu 0-2, Ekamba 1-0, Pouedet 0-1, VUCICA 17-16, Carvalo 0-3

QT: 26-24, 12-21, 18-17, 10-24