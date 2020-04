Les dirigeants bruxellois ont annoncé l’arrivée de l’intérieur Pavle Djurisic (19 ans et 2,06m).

C’est une belle opération que le Brussels vient de concrétiser en attirant Pavle Djurisic, jeune pivot monténégrin à qui le club de la capitale a fait signer son tout premier contrat pro. Courtisé par quelques gros clubs européens comme Olympiacos (Grè) et le Lokomotiv Kuban (Rus) notamment, il a finalement préféré porter son choix sur Brussels où il recevra un certain temps de jeu plutôt que d’opter pour la meilleure offre financière. Cela s’est fait au prix de longues discussions.

Pavle Djurisic avait pris l’habitudes ces dernières années de briller avec les sélections nationales de jeunes dans son pays. Il avait d’ailleurs fait très mal à l’équipe belge lors du dernier championnat d’Europe U20 et possède même quelques sélections avec l’équipe A. En plus de sa grande taille et de ses qualités athlétiques, il possède également un excellent shoot à trois points lui offrant un profil polyvalent tant défensivement qu’offensivement.

© D. R.



Cette saison, il avait rejoint l’Université de Austin Peay State en NCAA afin de pouvoir se développer plus spécifiquement sur le plan physique. C’est donc au Brussels qu’il poursuivra son apprentissage en faisant ses débuts au niveau professionnel tout en étant suivi physiquement par Peter Sempels, l’un des meilleurs dans ce domaine en Belgique.

Cette nouvelle signature signifie donc que le noyau bruxellois pour la saison prochaine se compose actuellement de cinq joueurs sous contrat.