Darius Washington, américain âgé de 34 ans, s’est engagé avec le club de la capitale.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Darius Washington possède un solide parcours à son actif. Ancienne doublure de Tony Parker, durant quelques mois aux Spurs de San Antonio en NBA, il a beaucoup voyagé, et particulièrement en Europe. Il a notamment arpenté les terrains d’Euroleague sous les couleurs de Thessalonique (Grè) et de Virtus Rome (Ita), mais aussi ceux de l’Eurocup avec Galatasaray (Tur) et Nymburk (Tch).

L’américain au passeport macédonien avait signé à Guaymas au Mexique (15x champions de la compétition) avant que la crise du Covid-19 contraigne la ligue d’annuler totalement la saison 2020.

La présence de Ian Hanavan au poste de coach la saison prochaine aurait joué un grand rôle dans la décision du joueur. « C’est une chance de pouvoir compter sur les services Darius la saison prochaine. En plus d’être polyvalent, il apportera son leadership et son expérience à notre équipe », a déclaré Hanavan qui compte donc officiellement un sixième élément sous contrat désormais dans son effectif.

Vu les moyens limités avec lesquels le club bruxellois doit opérer pour bâtir son noyau, la venue d’un joueur avec un tel C.V. s’apparente presque à un petit miracle. Par sa position sur le terrain et son expérience, Darius Washington, quatrième recrue du club, aura le rôle de chef d’orchestre et même de guide auprès des plus jeunes. Mais il devra avant cela retrouver le rythme car il n’a plus joué de match en club depuis un an.