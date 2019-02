Bousculés pendant près de 35 minutes, les Bruxellois ont su garder leur calme pour l'emporter 83-86.

Alors qu’ils restaient sur une série de huit succès en championnat (entamée face à… Limburg) mais aussi sur une double correction encaissée des oeuvres d’Anvers en demi-finale de la Coupe, les bruxellois se sont méritoirement imposés en terre limbourgeoise. Ce succès face à des Hasseltois qui restaient également sur une belle série, les hommes de Serge Crevecoeur le doivent essentiellement au calme et à la froide confiance qui les a animé tout au long d’une partie qui les aura vu plus souvent qu’à leur tour à la traîne. S’ils avaient bien démarré (3-10 et 11-16), les Bruxellois calaient brutalement en fin de premier quart pour être doublés à l’issue de ce premier acte qu’ils avaient terminés avec un cinq totalement belge (10e : 23-18).

L’option noire-jaune-rouge n’était visiblement pas la bonne pour les visiteurs qui s’accrochaient comme ils pouvaient jusqu’à ce que le trio Stevens-Walker-Smith (36 points sur 43 en première mi-temps) se mette en tête de renverser la vapeur. De quoi rallier le repos sur une égalité parfaite (43-43) qui avait pour seul mérite de donner le change après une première période marquée pour l’essentiel du sceau limbourgeois.

La reprise n’était pas meilleure pour les pensionnaires de Neder qui allaient encaisser pas moins de trente unités au cours d’un troisième acte bien trop peu abouti au niveau défensif (30e : 73-65). Les affaires ne semblaient pas bien embarquées pour les hommes de Serge Crevecoeur qui restait pourtant d’un calme olympien dans la tourmente. À Raison puisqu’parès avoir fait la jonction à 78-78 et 2min 40 à courir, les Bruxellois prenaient l’ascendant sur une rencontre qu’ils n’allaient plus lâcher en dépit d’une fin crispante.





Limburg : 29 sur 64 (9x3) ; 16 lf sur 20 ; 38 Rbds, 20 Ast, 20 fp.

CARRINGTON 8-5, Pickens 9-10, MUKUBU 0-0, Morris 5-3, DELALIEUX 2-5, DEPUYDT 7-8, Dedroog -, SPICER 0-4, Unruh 0-0, Kuta 2-0, Price 10-5.

Brussels : 33 sur 68 (8x3) ; 12 lf sur 15 ; 36 Rbds, 25 ast, 23 fp.

RADIC 0-2, Loubry 3-0, N. foerts 0-0, Lichodzijewski 2-9, Muya 0-0, Robeyns 0-2, STEVENS 13-14, PECIUSKEVICIUS 0-5, J.Foerts 0-0, WALKER 11-7, SMITH 12-4.

Arbitres : MM. Van Looy, De Blieck, Gilis.

Quarts : 23-18, 20-25, 30-22, 10-21.