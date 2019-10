Le Brussels n'a pas eu de peine à s'imposer à Malines (57-79) samedi soir dans le cadre de la 6e journée de championnat en Euromillions Basket League, le championnat de basket belge.

Dans l'autre match de la soirée, Louvain s'est imposé à domicile 91-78 face à Alost et empoche sa première victoire de la saison. En déplacement à Malines, les Bruxellois n'ont fait qu'une bouchée de leurs adversaires. Après un premier quart-temps hésitant (21-17), les visiteurs ont pris les commandes de la rencontre en remportant le deuxième acte 8-22 et le troisième 10-25. Les joueurs de la capitale ont ensuite géré la fin de la rencontre pour s'offrir un deuxième succès en cinq matchs dans le groupe B et remonter à la troisième place. Côté bruxellois, Andell Cumberbatch a inscrit 19 points, Desonta Bradford 14 et Jonathan Fairell 15. Le meilleur marqueur côté malinois est Rayshawn Simmons avec 10 unités. Le bilan malinois est actuellement de deux victoires pour trois défaites.

Dans l'autre match de la soirée, pour le compte du groupe A, Louvain a décroché la première victoire de sa saison après trois défaites consécutives. Les Universitaires ont fait la différence dans le dernier quart-temps, remporté 29-16, dans le sillage d'un excellent Hugh Robertson auteur de 14 points, 10 rebonds et 8 passes décisives. Côté alostois, Tito Casero-Ortiz et Vladimir Mihailovic terminent le match avec 16 unités au compteur. Avec cette défaite, Alost pointe actuellement en 2e position avec un bilan de deux victoires pour deux défaites.