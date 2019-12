Vainqueur face aux Okapis la semaine passée en championnat, le Brussels devra rééditer le coup en Coupe.

Une semaine après en être venu à bout en championnat, le Brussels retrouve les Okapis alostois pour une double-confrontation en quarts de finale de la Coupe. Et Serge Crevecœur signerait sans doute des deux mains pour voir ses hommes rééditer leur performance du week-end passé au complexe de Neder-Over-Hembeek. "En une semaine, il n’est pas possible de changer radicalement l’identité d’une équipe. Notre adversaire aura sans doute travaillé quelques ajustements et on peut s’attendre à affronter une équipe alostoise plus agressive. Mais les clés du match resteront plus ou moins identiques", prévoit le coach bruxellois.

Et l’une d’entre elles sera encore une fois la maîtrise du jeu intérieur. Un secteur que la formation de la capitale avait complètement dominé la semaine dernière, comme en atteste la grosse différence dans les chiffres au niveau du rebond (31-18 en faveur du Brussels). Et cela en limitant le redoutable duo Maric-Maras à 20 points au total.

"Défensivement, nous insistons fortement sur la protection de notre raquette", insiste Serge Crevecœur. "Et on sent que le mécanisme se met de mieux en mieux en place. Même Jonas Foerts, qui rend parfois quelques centimètres à ses opposants, parvient à effectuer du très bon boulot à ce niveau. L’arrivée de Josip Jukic nous apporte aussi beaucoup dans ce domaine. Sa dureté défensive et son engagement de tous les instants lui font gagner des minutes de jeu. C’est un exemple pour les autres."

Voilà donc le genre de copie que le Brussels va encore devoir rendre ce soir devant ses supporters s’il veut envisager une qualification pour les demi-finales de la Coupe de Belgique. À une exception près, les 24 pertes de balle dont il a été coupable lors de sa dernière sortie… "On pèche parfois dans ce domaine par précipitation. Je ne pense pas que cela soit dû à un manque de concentration dans nos rangs. Je demande souvent à mes joueurs de garder un gros tempo offensivement et ils ont parfois tendance à confondre vitesse et précipitation. C’est un aspect de notre jeu que nous devons corriger."