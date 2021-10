Eminemment sympathique et humainement au-dessus de la mêlée, l’Américain n’aura jamais imposé sa griffe tactiquement. En charge du Brussels depuis 2020-21, une année délicate entre protocole Covid et le Palais 12 pour l’équipe de la capitale, l’ancien joueur des Bears louvanistes n’a récolté que 4 victoires en 26 matchs. Un bilan à nuancer si on tient compte de la qualité d’un effectif où l’alchimie entre les jeunes Belges et des Américains en fin de carrière n’a jamais produit les effets escomptés.



Le budget bruxellois n’autorisait, il est vrai, aucune folie. Conscients des erreurs de casting, les dirigeants du Phoenix avaient changé leur fusil d’épaule à l’inter-saison. Place désormais à une équipe à consonance bruxelloise et à des joueurs étrangers à la mentalité adéquate. Hanavan restait, lui, à la barre mais avec des objectifs revus à la hausse.

L’assistant Pieter De Groof (ex-Kangoeroes) quittait l’équipe avant même les trois coups de championnat. En quatre matchs cette saison, Hanavan et son Brussels n’ont obtenu qu’un seul succès. La dernière défaite, à nouveau horripilante dans les chiffres (98 points encaissés), aura été celle de trop. On ignore si le vestiaire bruxellois a arrêté de soutenir son coach mais il nous revient que les dirigeants du club de Neder-over-Heembeek avaient prévu de faire un bilan avec le coach autour de décembre. Ils n’auront pas attendu jusque-là.



Pascal Angillis pourrait succéder à Ian Hanavan.

Trois années de contrat supplémentaire d’un côté et une fin de collaboration de l’autre : la rencontre Brussels – Liège de ce dimanche (90-98) aura eu un double effet. Le club liégeois a en effet annoncé ce lundi matin que Lionel Bosco était prolongé pour trois saisons (jusqu’au 31 juillet 2025). Quelques heures plus tard, le club bruxellois communiquait au sujet de la fin de la collaboration avec Ian Hanavan.