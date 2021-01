Depuis le départ précoce de Ryan Richards, qui n’avait joué qu’un seul match de championnat avant de quitter la Belgique, le Brussels manquait clairement d’un pivot capable de fixer le jeu à l’intérieur de la raquette offensivement. Cette lacune, les dirigeants et le staff bruxellois espère pouvoir la combler avec l’arrivée du gaucher américano-soudanais Angelo Chol (27 ans et 2,06m).

Ce nouveau transfuge, formé en NCAA, est déjà passé par le Portugal, l’Espagne (D2), et le Japon où il a cumulé une moyenne de 14 points et 9,8 rebonds la saison passée sous le maillot de Aomori Wat’s. On le décrit comme un joueur rapide, réactif en défense et capable de se montrer efficace sous l’anneau comme à mi-distance sur le plan de l’attaque. Le tout agrémenté d’une grosse éthique de travail et d’une joie de vivre communicative au sein d’un groupe.

Angelo Chol, qui arrivera en Belgique samedi, a signé un contrat jusqu’en fin de saison avec une option pour une année supplémentaire.