Le club de la capitale va solliciter la licence pour une huitième saison en D1.

Le Phoenix Brussels n’aura pas laissé toutes ses plumes dans la bataille et s’apprête à prendre un nouvel envol. Les supporters peuvent être rassurés, le club de la capitale a officiellement communiqué ce vendredi qu’il sollicitera bien une licence pour évoluer en Euromillions League lors de la saison 2020-21. En quelques mois, la nouvelle cellule dirigeante, mise en place suite au départ de Serge Crevecoeur, est donc parvenue à bâtir un dossier assez solide pour poursuivre l’aventure u sein de l'élite.

Dans son communiqué, la direction bruxelloise a abordé deux volets : le financier et le sportif. Voici un petit point (de départ) sur la situation :

Les finances : un équilibre budgétaire atteint en diminuant les coûts

Dès sa prise de fonction en tant que General Manager au mois de février, Nikkel Kebsi avait annoncé devoir rassembler plus de 250 000 euros pour atteindre l’équilibre budgétaire nécessaire en vue d’une licence en D1. Beaucoup de partenaires ont d’ores et déjà assuré fidélité au club mais la crise du Covid-19 est évidemment venue freiner la recherche de nouveaux sponsors. C’est donc en diminuant les coûts de 50% (contrats, appartements,…) que les responsables sont finalement parvenus à équilibrer les caisses.

À côté de cela, on savait déjà que la Ville de Bruxelles était prête à s’engager à hauteur de 200 000 euros de subsides pour la section professionnelle. Sous l’impulsion de Benoit Hellings, échevin des Sports, la Ville étudie différentes possibilités afin d’améliorer les conditions de travail au club. Quant à la Région, elle a aussi confirmé son engagement pour la campagne à venir.

Un dossier sera donc remis, avant le 15 mai, à la Commission des licences de la Pro Basketball League qui devra alors statuer. Mais la base paraît suffisante pour que la réponse soit positive.

L’équipe : deux renforts annoncés et quatre joueurs sous contrat

Suite aux départs des joueurs étrangers ainsi que ceux de Lichodzijewki, Loubry et Jonas Foerts, deux joueurs seulement de la saison passée porteront encore le maillot du Brussels : Niels Foerts et William Robeyns. Le premier cité a signé un nouveau contrat alors que le deuxième, lui, était encore lié au club pour un an.

Les dirigeants ont aussi annoncé les noms des deux premiers renforts. Le premier est l’ailier belge Louis Hazard (25 ans) qui a déjà évolué en D1 avec Pepinster puis Liège. Cette saison, il a dominé à l’échelon inférieur sous le maillot d’Ypres (22.9 pts, 6.9 rbs et 3.2 ass en moyenne). Dans le secteur intérieur, la formation bruxelloise pourra compter sur l’expérience et le poids de BJ Raymond (1,98m), passé par Alost en 2009-10. L’Américain de bientôt 33 ans, marié à une femme belge habitant à Gand, a accumulé plus de 20 points et 6 rebonds de moyenne en Finlande avant que la compétition soit arrêtée. Deux pioches intéressantes au niveau qualité/prix pour le Brussels qui poursuit les négociations avec d’autres joueurs.

© DR



Au niveau du staff, Ian Hanavan avait été nommé en tant que coach principal il y a quelques semaines déjà. Il sera accompagné de Laurent Kröner (T2), Phivos Livaditis (T3) et Peter Sempels, dont la réputation en tant que kiné et préparateur physique au haut niveau n’est plus à faire.

Les ambitions : une année de transition

Avec une masse salariale considérablement revue à la baisse, les dirigeants bruxellois vont devoir viser juste durant le reste du mercato pour construire une équipe compétitive. Quatre joueurs pros viendront encore s’ajouter au noyau qui sera complété par des jeunes de qualité. « On accorde beaucoup d’importance à l’aspect de la personnalité dans nos transferts. On n’aura peut-être pas l’équipe la plus qualitative sur papier mais on veut créer un réel esprit de groupe soudé pour compenser. On compte sur des joueurs déterminés à se mettre au service du collectif. Pour le club, il s’agira d’une année de transition. Vu la situation il y a deux mois et la crise sanitaire actuelle, c’est déjà un petit miracle de pouvoir poursuivre en D1 », explique-t-on au sein de la direction.