Il n’y aura pas besoin de se lever la nuit pour voir les Belgian Cats effectuer leurs tout premiers pas aux Jeux Olympiques de Tokyo l’été prochain. L’équipe dirigée par Philip Mestdagh fera ses grands débuts olympiques face à l’Australie le 27 juillet à 10h20 (heure belge). Après le match choc du groupe C, le Cats enchaineront trois jours plus tard avec une rencontre beaucoup plus facile sur papier face à Porto-Rico, en pleine nuit cette fois pour les téléspectateurs belges (3 heures du matin). Enfin, l’équipe belge, qui a été confirmée à la sixième place du classement mondial, bouclera la phase de groupes en affrontant la Chine le 2 août (10h20). Rappelons que les deux premiers de chaque groupe ainsi que les deux meilleurs troisièmes se qualifieront pour la suite de la compétition.

Si les Belgian Cats disposeront donc de trois jours de repos entre chaque match lors du premier tour, le rythme va s'accélérer par la suite pour les équipes qualifiées car les quarts de finale sont prévus le 4 août, les demi-finales le 6 août, le match pour le bronze le 7 août et la finale le 8 août.

Programme des Belgian Cats