Quatre défaites d’un côté, quatre victoires de l’autre : c’est la différence entre Ostende et Brussels qui s’affrontent ce soir. À cette logique de classement s’est glissé un élément aussi intrusif que perfide : le Covid s’est en effet invité à la Côte.

Dix éléments du club (dont 8 joueurs) ont été contaminés ces dernières semaines. Face aux Kangoeroes, le coach Gjergja a aligné quatre espoirs (Kediambiko, Pintelon, Smout et Waleson) aux côtés du quatuor Buysschaert - Gillet - Schwartz - Sylla. La série ostendaise (7 succès de rang) sera interrompue deux jours plus tard face à Alost.

Si Troisfontaines et Van der Vuurst de Vries ont à nouveau été alignés mardi, le jeune Smout et son père (membre du staff technique) ont été diagnostiqués positif le lendemain du match. Obligé par la Ligue de s’aligner dès le moment où cinq joueurs peuvent être inscrits sur la feuille de match, le BCO vit au jour le jour. Du côté bruxellois, Moris et Raymond feront leur retour.C. K.