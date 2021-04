Le MVP du week-end: Vladimir Mihailovic

>24 points, 12 rebonds et 6 passes



On prend le même et on recommence. Toutes les semaines, le meneur alostois Vladimir Mihailovic nous sort des prestations exceptionnelles. Malheureusement pour lui, son équipe ne suit pas toujours son rythme, comme ce fut le cas au Spirou en milieu de semaine, mais le Monténégrin, lui, est irréprochable. Au Dôme ce jeudi, il a terminé la rencontre avec 24 points (6/10 à 2 points, 1/7 à 3 points et 9/11 aux lancers), 12 rebonds, 6 passes, 3 interceptions, 1 contre et 12 fautes provoquées.