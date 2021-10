Le Débrief': Beaucoup de suspense... mais pas de surprise Basket Jérôme Brys © BELGA

Le MVP, le match du jour, la phrase, le chiffre et le cinq de la journée, retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur cette quatrième journée en betFIRST BNXT League.



Ce match entre Liège et Louvain vendredi soir a été complètement fou. Après avoir mené de 20 points, les Louvanistes ont été rejoints par des Liégeois survoltés qui échouent finalement après prolongation. Et si les Bears l'ont finalement emporté, ils le doivent principalement à David Kralj. L'ailier slovène de 22 ans termine la rencontre avec 25 points (7/11 à 2 points, 2/7 à 3 points et 5/8 aux lancers), 4 rebonds, 2 passes, 5 interceptions et 1 contre en 38 minutes. Solide...