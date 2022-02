Le Débrief': Charleroi s'est compliqué la tâche en vue d'un Top 5 qui tend les bras à Mons Basket Jérôme Brys © BELGA

Le MVP, le match du jour, la phrase, le chiffre et le cinq de la journée, retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur cette dernière journée en betFIRST BNXT League.



A seulement 21 ans, le natif d'Helsinki, en Finlande, éclabousse le championnat par sa classe et son énergie. Joueur typiquement recherché par Dario Gjergja, Mikael Jantunen montre, match après match, qu'il a (déjà) l'étoffe pour viser plus haut. Solide roc de 2m03, il endosse, avec le sourire, toutes les tenues de combat proposées par son coach. Ce week-end, en l'absence de Pierre-Antoine Gillet, il a été intronisé dans le cinq en déplacement à Malines. Résultat: 24 points, 12 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre en 38 (!) minutes pour décrocher la victoire au Winketkaai, et le titre de MVP de la journée.