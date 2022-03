Le Débrief': Coup d'envoi réussi pour le vrai début de la betFirst BNXT League Basket Jérôme Brys © BELGA

Le MVP du week-end: Myles Stephens

> 23 points, 5 rebonds, 4 passes et 1 interception



Déjà bien en vue et vanté pour ses capacités défensives, Myles Stephens, l'ailier américain de Malines, a laissé admirer son talent offensif pour cette toute première rencontre officielle de l'histoire entre un club belge et néerlandais. Et on peut dire qu'il a laissé une solide impression à nos voisins. Il termine cette rencontre avec 23 points (6/8 à 2 points, 2/3 à 3 points et 5/5 aux lancers), 5 rebonds, 4 passes et 1 interception en 37 minutes pour un joli premier titre de MVP de la betFirst BNXT League nouvelle mouture.