Le Débrief du All-Star Game: En espérant mieux l'année prochaine... Basket Jérôme Brys

L'événement avait réussi sa mutation pour l'édition 2020 à Chicago avec un nouveau concept pour le match des Etoiles, en hommage à Kobe Bryant, qui avait tenu toutes ses promesses. Mais organiser cet événement en cette période était un défi risqué qui n'a pas été relevé. Loin de là. D'ailleurs, des joueurs comme LeBron James ou Giannis Antetokounmpo avaient ouvertement exprimé leurs réticences quant à la tenue d'un tel événement en cette période. On pouvait donc s'attendre au pire... et on n'a pas été déçu à ce niveau-là. Car ceux qui sont restés éveillés jusqu'au bout, aux alentours de 6h du matin, devaient avoir les yeux qui piquent ce lundi matin avec un petit arrière-goût amer au travers de la gorge.