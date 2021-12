Le Débrief': Entre application stricte du règlement et éthique sportive, le Covid divise Basket Jérôme Brys © BELGA

Le MVP, le match du jour, la phrase, le chiffre et le cinq de la journée, retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur cette dernière journée en betFIRST BNXT League.



Belle surprise de cette première partie de saison, Louvain continue de surprendre. Après une belle victoire à Anvers le week-end dernier, les Louvanistes ont enchaîné un nouveau succès face à des Montois décimés par le Covid (96-91). Une rencontre plus compliquée que prévu et qui a vu les Bears s'en sortir grâce à un excellent Nick McGlynn. L'intérieur américain a été omniprésent et termine la rencontre avec 26 points, 8 rebonds, 4 passes et 3 contres en 36 minutes pour une évaluation globale de 35.



