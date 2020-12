Le MVP du week-end: Tim Lambrecht

>23 points, 11 rebonds, 4 interceptions et 2 contres



Incroyable depuis le début du championnat, Tim Lambrecht continue d'épater la galerie sous le maillot du Spirou. Ce dimanche, en déplacement chez les Giants d'Anvers, le pivot carolo a une nouvelle fois été étincelant. Au four et au moulin pendant 40 minutes, ou plutôt 39 pour être précis, il a permis, bien aidé par Alex Libert, à Charleroi de rester dans le coup et aurait même pu envoyer les deux équipes en prolongation si son dernier tir, sur le buzzer, n'avait pas roulé sur le cercle.



(...)