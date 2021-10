Le Débrief': La course au Top 5 est déjà bien lancée Basket Jérôme Brys © BELGA

Le MVP du week-end: Nate Grimes

>29 points, 10 rebonds et 3 contres



On ne change pas une équipe qui gagne. Match après match, Nate Grimes, l'intérieur malinois, domine un peu plus les raquettes. Et même lorsque c'est Mons et Emmanuel Nzekwesi qui se dressent devant lui, pas de problème. Samedi soir, Malines a d'ailleurs infligé sa deuxième défaite de la saison en championnat aux Montois. Et ce succès, il porte la marque de Nate Grimes qui termine la rencontre avec 29 points (6/7 à 2 points, 4/5 à 3 points et 5/6 aux lancers), 10 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 3 contres en 34 minutes.