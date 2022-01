Le Débrief': La course au Top 5 s'intensifie et se resserre encore Basket Jérôme Brys © BELGA

Le MVP, le match du jour, la phrase, le chiffre et le cinq de la journée, retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur cette dernière journée en betFIRST BNXT League.



Marquer plus de 30 points quand on évolue sous les ordres de Dario Gjergja, voilà quelque chose de rare tant le coach ostendais fait tourner son groupe. Mais en déplacement à Louvain ce samedi, le mentor du Filou a dû faire confiance à ses cadres, à commencer par Levi Randolph. Insaisissable, l'Américain a passé 33 minutes sur le parquet et on peut dire qu'il les a bien rentabilisées. L'addition: 34 points (4/6 à 2 points, 6/8 à 3 points et 8/11 aux lancers), 5 rebonds, 1 passe et 1 interception. Et surtout, un bilan toujours parfait de 14/14 pour les Côtiers en championnat.



(...)