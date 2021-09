Le Débrief': Le Brussels prend une claque historique pour sa première en betFIRST BNXT League Basket Jérôme Brys © BELGA

Le MVP, le match du jour, la phrase, le chiffre et le cinq de la journée, retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur cette première journée en betFIRST BNXT League.



Le MVP de la journée: Nate Grimes

>18 points, 21 rebonds et 4 contres



On peut dire que le nouvel intérieur de Malines n'a pas loupé son entrée en matière dans notre championnat. Pour sa grande première, il s'est offert une prestation XXL qui pourrait faire de lui le seigneur des anneaux cette saison. Jugez plutôt cette première ligne de stats réalisée face au Spirou: 18 points (4/10 à 2 points, 2/2 à 3 points et 4/4 aux lancers, 21(!) rebonds (dont 7 offensifs), 4 contres et 3 fautes provoquées en 24 minutes.