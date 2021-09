Le Débrief': Le Spirou débloque son compteur victoire; Nate Grimes règne dans les raquettes Basket100% Web Jérôme Brys © BELGA

Le MVP de la journée: Nate Grimes

> 29 points, 22 rebonds et 2 contres



Deux matchs, deux victoires, deux titres de MVP et deux sorties avec plus de 20 rebonds au compteur: jamais on n'avait connu de telles performances en championnat de Belgique. Sur une autre planète, l'intérieur américain de Malines, Nate Grimes, s'érige en seigneur des anneaux. Du haut de ses 2m02, le pivot âgé de 25 ans règne dans les raquettes belges et l'a encore prouvé mercredi soir en déplacement à Anvers. Résultat: 29 points (10/11 à 2 points, 2/3 à 3 points et 3/4 aux lancers), 22 rebonds, 1 passe, 2 interceptions et 2 contres!