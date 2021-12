Le débrief': Le Top 5 est presque déjà connu à moins d'un revirement de dernière minute Basket Jérôme Brys © BELGA

Le MVP du week-end: Jakob Cebasek

>20 points, 12 rebonds et 5 passes



Dimanche après-midi, Louvain a créé la sensation en s'imposant, avec la manière, sur le parquet des Giants d'Anvers (68-88). Un succès amplement mérité qui s'explique par la force collective des Bears mais également par l'excellente prestation de Jakob Cebasek. Le Slovène a été le bourreau des Anversois qui n'ont jamais été en mesure de le ralentir. Résultat: 20 points (2/4 à 2 points, 4/7 à 3 points et 4/5 aux lancers), 12 rebonds, 5 passes et 3 interceptions en 34 minutes.