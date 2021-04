Le Débrief': Le Top 8 pour les playoffs est (presque) déjà acté Basket Jérôme Brys © BELGA

Retrouvez notre traditionnel Débrief' pour tout savoir sur la dernière journée en Euromillions Basket League.



On le sait: le pivot montois est impressionnant. Mais vendredi soir, face au Spirou de Charleroi, il a tout simplement été MONSTRUEUX! En compagnie de Jabril Durham, Skylar Spencer a détruit chaque Carolo qui se dressait devant lui pour terminer la rencontre avec une ligne de stats tout simplement stratosphérique. Jugez plutôt: 33 points (13/16 à 2 points et 7/9 aux lancers), 12 rebonds, 1 interception et 1 contre en 33 minutes pour une évaluation globale de 46! Hors norme...