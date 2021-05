Le Débrief': Les dés sont jetés, place aux choses sérieuses avec les playoffs Basket Jérôme Brys © BELGA

Le MVP du week-end: Joshua Heath

>33 points, 6 rebonds et 10 passes



Si Ryan Kriener s'est particulièrement mis en évidence depuis son arrivée à Louvain, ce dimanche, c'est un "ancien" de la maison qui a brillé. En effet, le meneur américain des Bears, Joshua Heath, a tout simplement été intenable. Aucun carolo n'a été en mesure de le ralentir et le distributeur louvaniste a réalisé une véritable mixtape. Jugez plutôt: 33 points (10/14 à 2 points, 2/2 à 3 points et 7/11 aux lancers), 6 rebonds, 10 passes, 3 interceptions et 10 fautes provoquées en 40 minutes (!) pour une évaluation finale de 47! De quoi se mettre en confiance avant le début des playoffs et ce quart de finale face à Anvers.