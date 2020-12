MVP du week-end: Jabril Durham

>19 points, 4 rebonds, 8 passes et 3 interceptions



Pas facile de remplacer Filip Adamovic à la distribution à Mons. Et pourtant, l'Américain Jabril Durham semble en avoir les capacités. Face à Alost, le meneur montois était tout simplement inarrêtable et dans tous les bons coups. Rampe de lancement de l'attaque des Renards, le distributeur en a fait voir de toutes les couleurs à la "défense" des Okapis. Résultat: Jabril Durham termine la rencontre avec 19 points (3/4 à 2 points, 4/6 à 3 points et 1/2 aux lancers), 4 rebonds, 8 passes et 3 interceptions en 31 minutes pour une évaluation globale de 29 et un titre de MVP du week-end amplement mérité.