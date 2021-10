Le Débrief': Liège enfonce encore un peu plus le Brussels qui touche le fond... Basket Jérôme Brys © DR

Le MVP de la journée: Kone Bouzamana

> 34 points, 4 rebonds et 7 passes



En déplacement au Brussels, Liège a empoché sa première victoire de la saison grâce à une deuxième mi-temps menée de main de maîtres. Si le collectif des hommes de Lionel Bosco est à mettre en avant, un joueur s'est tout de même distingué. Capable de tout faire (pénétrer, shooter, défendre, passer, prendre des rebonds,...) Kone Bouzamana était tout simplement intenable. Véritable artisan de ce succès liégeois en terre bruxelloise, il termine la rencontre avec 34 points (8/12 à 2 points, 4/7 à 3 points et 6/7 aux lancers), 4 rebonds, 7 passes, 2 interceptions et 2 contres en 35 minutes!