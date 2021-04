Retrouvez notre traditionnel Débrief' pour tout savoir ce qu'il s'est passé lors de la dernière journée en Euromillions Basket League.



Une fois encore, le pivot des Bears a été inarrêtable cette semaine. Vendredi, en déplacement à Mons, il faisait pourtant face à Skylar Spencer dans la raquette des Renards mais finalement, ça ne lui a pas posé de problème. Résultat: 20 points, 9 rebonds et 9 fautes provoquées. Deux jours plus tard, ce dimanche, c'était au tour du secteur intérieur d'Anvers de se frotter au meilleur pivot de la league. Et là encore, l'Américain n'a pas bronché: