Le Débrief': Malines, le vrai dauphin d'Ostende

Le MVP du week-end: Mikael Jantunen

>28 points, 5 rebonds, 1 passe, 3 interceptions et 2 contres



Depuis le début de la saison, sans faire de bruit, Mikael Jantunen épate la galerie. En quelques semaines, le Finlandais a gagné le respect de Dario Gjergja et rien que ça, c'est déjà un exploit. Utilisé en sortie de banc pour dynamiter cette équipe ostendaise, l'international excelle. Son intensité dans l'effort force le respect et dimanche, en déplacement à Liège, il a offert un récital au Country-Hall. Résultat: 29 points, 5 rebonds, 1 passe, 3 interceptions et 2 contres en 25 minutes. Quand il était sur le terrain, Ostende est à +39 de plus/minus! Tout simplement énorme et une simple confirmation de la (nouvelle) bonne pioche des Côtiers.