Le MVP du week-end: Ryan Kriener

>27 points, 8 rebonds et 3 passes





Depuis qu'il est arrivé à Louvain, les Bears sont bien plus performants. Il faut dire que Ryan Kriener détruit toutes les raquettes qui se présentent face à lui depuis quelques semaines. Nouvelle double démonstration ce week-end. La première, face à Mons vendredi soir. Le pivot américain termine la rencontre avec 27 points, 8 rebonds, 3 passes, 1 interception, 1 contre et 7 fautes provoquées pour une évaluation globale de 38! Rassasié? Et bien non.