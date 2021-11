Le Débrief': Même diminué, Ostende plie mais ne rompt pas! Basket Jérôme Brys © BELGA

Le MVP du week-end: Yannick Desiron

>30 points et 12 rebonds



Intenable. Samedi soir, le pivot belge Yannick Desiron a été le bourreau de Montois diminués par les blessures. L'intérieur de Limburg United a sorti le grand jeu pendant 38 minutes, en sortie de banc, et en a fait voir de toutes les couleurs à Emmanuel Nzekwesi, rien que ça! Au final, celui qui est notamment passé par Ostende et Louvain, termine la rencontre avec 30 points (14/18 à 2 points), 12 rebonds (dont 6 offensifs!) et 1 contre pour une évaluation globale de 35 et un premier titre de MVP de la journée pour lui.