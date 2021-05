Le Débrief': Même le Covid n'arrive pas à ralentir la machine ostendaise! Basket Jérôme Brys © BELGA

Retrouvez notre Débrief' complet de la dernière journée en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket.



Absent des classements pendant quelques journées, Vladimir Mihailovic fait son retour ce week-end après son excellente prestation face à Liège ce vendredi. Dès le début, le meneur monténégrin a dicté le tempo pour mettre les Alostois sur du velours et éviter la surprise au Forum. Au final, Vladimir Mihailovic termine cette rencontre avec 28 points (5/6 à 2 points, 4/8 à 3 points et 6/6 aux lancers), 4 rebonds, 4 passes et 6 fautes provoquées en 24 petites minutes.