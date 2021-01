Le Débrief': Mihailovic dévore les Renards; le Spirou peut se sentir floué et la question de la vidéo se pose clairement Basket Jérôme Brys © BELGA

Ces quarts de finale de la coupe de Belgique ont été très riches avec des scénarios, et des rebondissements, à couper le souffle!



INCROYABLE! Vendredi soir, on a assisté à une performance exceptionnelle, digne de la NBA. Un récital, un chef d'oeuvre, une masterclass,.. signée Vladimir Mihailovic. Alors que les Montois visaient clairement la qualification pour les demi-finales de la coupe de Belgique, l'Alostois leur a tout simplement signifié que ce ne serait pas possible. A lui tout seul, il a dévoré des Renards sans réponse face au Monténégrin qui a planté 45 points! Une performance qui lui permet de rentrer dans un cercle très fermé: celui des joueurs à avoir inscrit au moins 40 points en un match en Belgique.



(...)