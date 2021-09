Le Débrief': Mons aime jouer à se faire peur sans se brûler... pour le moment Basket Jérôme Brys © BELGA

Le MVP de la journée: Marcus Tyus

> 25 points, 1 rebond et 3 passes



Que ce fut dur, une fois encore, pour les Montois, en déplacement à Limburg United. Après s'être imposés de justesse à domicile face à Louvain, les Renards ont remis le couvert, en déplacement, à Limburg United (67-68). Une victoire qui s'est jouée sur un coup de dés et sur la réussite de l'Américain Marcus Tyus. L'ailier montois était dans tous les bons coups, terminant la rencontre avec 25 points (4/6 à 2 points, 3/5 à 3 points et 8/8 aux lancers), 1 rebond, 3 passes et 1 interception en 30 minutes. Sans oublier d'inscrire le panier décisif à quelques secondes du buzzer.