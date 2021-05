Le Débrief': Mons maintient la pression sur les Côtiers après un week-end parfait Basket Jérôme Brys © BELGA

Retrouvez notre traditionnel Debrief' de la dernière journée en Euromillions Basket League.



Même s'il s'est déjà officiellement engagé avec Limburg United pour la saison prochaine, Jonas Delalieux continue de se donner à fond pour les Bears de Leuven. Et en l'absence de Ryan Kriener, malade, on peut dire que le pivot louvaniste a fait le travail en déplacement à Liège. En grande réussite, son duo avec Sepp D'Espallier a permis d'éviter une surprise au Country Hall. Au final, Jonas Delalieux termine la rencontre avec 31 points (10/10 à 2 points, 2/7 à 3 points et 5/7 aux lancers), 8 rebonds, 2 interceptions, 1 contre et 5 fautes provoquées en 35 minutes pour une évaluation globale de 38 et un premier titre de MVP de la journée de sa saison.