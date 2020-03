Basket Le Debrief': Mons reste au sommet alors que Liège fait des envieux... Jérôme Brys

Retrouvez notre Débrief' de la dernière journée en Euromillions Basket League



Le joueur du week-end: Riley Lachance

>23 points, 6 passes, 4 rebonds et 2 interceptions



Depuis le départ de Trevor Huffman et l'arrivée sur le banc alostois d'Yves Defraigne, le meneur US des Okapis, Riley Lachance, semble complètement libéré. Il ne cesse d'enchaîner les prestations cinq étoiles et il s'en est offert une nouvelle ce dimanche à l'occasion de la victoire facile de ses couleurs face à Malines (91-72). Le meneur américain termine la rencontre avec 23 points au compteur (5/8 à 2 points, 2/5 à 3 points et 7/9 aux lancers) en plus de 6 passes, 4 rebonds et 2 interceptions sans la moindre perte de balle!



(...)