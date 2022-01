Le MVP, le match du jour, la phrase, le chiffre et le cinq de la journée, retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur cette dernière journée en betFIRST BNXT League.



Une fois encore, les Côtiers ne se sont pas trompés au moment de leur recrutement cet intersaison. Si Phil Booth et Mikael Jantunen sont de belles surprises, celui qui crève l'écran pour le moment se nomme Levi Randolph. L'ancien joueur de Sassari en Italie est sans conteste le fer de lance de l'attaque ostendaise. Face à Anvers ce week-end, l'ailier américain a une fois encore été très fort. Sa ligne de stats: 26 points (8/11 à 2 points, 1/2 à 3 points et 7/7 aux lancers), 5 rebonds, 3 passes, 3 interceptions et 1 contre en 28 minutes!