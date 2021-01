Le Débrief': Pas (encore) de victoire pour Liège mais beaucoup d'espoir Basket Jérôme Brys © BELGA

Le MVP du week-end: Dorian Marchant

> 22 points, 5 rebonds, 4 passes et 3 interceptions



Samedi soir, Alost n'a fait qu'une bouchée du Brussels dans une orgie offensive qui s'est terminée sur un score NBA: 107-84. Et qui dit points marqués, dit également grosses évaluations. Et à ce petit jeu, les Okapis ont été plusieurs à faire bonne figure. On aurait pu prendre Pape Badji qui a réalisé un match presque parfait ou encore Ivan Maras qui a flirté avec le triple-double, mais la prestation du Belge Dorian Marchant méritait, elle aussi, d'être mise en valeur.