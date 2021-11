Le Débrief': Quelques mois après leur finale des playoffs, Mons et Ostende ne boxent plus dans la même catégorie Basket Jérôme Brys © BELGA

Le MVP du week-end: Nate Grimes

> 31 points et 14 rebonds



Tiens, cela faisait longtemps, deux semaines peut-être (!) que le colosse américain de Malines avait laissé son titre de MVP de la journée à d'autres. Mais ce week-end, l'intérieur malinois a remis son bleu de travail avec une nouvelle prestation XXL dans la victoire étriquée face à Limburg United. Le pivot, qui s'affiche clairement comme meilleur joueur du championnat, termine la rencontre avec 31 points (10/14 à 2 points, 2/5 à 3 points et 5/6 aux lancers), 14 rebonds (dont 8 offensifs!), 1 interception et 1 contre en 25 minutes.