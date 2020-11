Le Débrief': Retin Obasohan, nouveau leader offensif des Belgian Lions Basket Jérôme Brys © EuroBasket

Meilleur joueur de cette fenêtre internationale, enseignements, première défaite de Dario Gjergja,... Voici tout ce qu'il faut retenir de ces deux rencontres face à la République Tchèque et la Lituanie.



C'est avec un groupe jeune et privé de nombreux cadres tels que Sam Van Rossom, Quentin Serron ou encore Ismaël Bako et Jonathan Tabu, que les Belgian Lions se sont déplacés ce week-end dans la bulle lituanienne pour le compte des qualifications pour l'Euro Basket 2022. Voici les principaux enseignements de ces deux joutes.





MVP du week-end: Retin Obasohan > 39 points, 8 rebonds et 9 passes



S'il y a bien un joueur qui a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui ces derniers mois, c'est Retin Obasohan. Déjà en très grande forme avec son club de Nymburk, l'international belge a été le fer de lance de l'attaque des Lions durant ces deux rencontres. Il termine d'ailleurs meilleur joueur belge tant face à la République Tchèque que face à la Lituanie.



