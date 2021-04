Le MVP du week-end: Tim Lambrecht

>14 points, 20 rebonds et 4 contres



Le moins que l'on puisse dire, c'est que pour le moment, le Spirou tourne plutôt bien et il le doit en grande partie à son maître à jouer: Tim Lambrecht. Véritable révélation de la saison, l'ancien ostendais explose cette saison et face à Louvain, il a sorti la grosse artillerie pour renverser des Bears accrocheurs malgré la perte de Ryan Kriener, sur blessure, au retour des vestiaires.