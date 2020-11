Le Débrief': Super Mario Nakic, un Brussels qui tient la route Basket Jérôme Brys © BELGA

MVP, match du week-end, cinq de base, chiffre du jour,... Tout ce que vous devez savoir sur la dernière journée en Euromillions Basket League.





Le MVP du week-end: Mario Nakic > 25 points (7/9 à 2 points, 3/4 à 3 points et 2/3 aux lancers), 9 rebonds et 2 passes



Autant le dire de suite: Mario Nakic n'a pas fait défaut à sa réputation de véritable pépite du basket européen. Prêté à la Côte par le grand Real Madrid, le jeune ailier âgé de 19 ans né à Belgrade a éclaboussé ce Clasico par son talent. D'entrée de jeu, il se montrait inarrêtable, enchaînant les paniers sur une défense carolo sans réponse. Et l'addition finale est plutôt salée: 25 points, 9 rebonds, 2 passes, 1 interception et 6 fautes provoquées en 32 minutes, soit un temps de jeu record dans le chef de Dario Gjergja qui ne donne, généralement, qu'une grosse vingtaine de minutes à ses joueurs. Evaluation globale du "gamin": 32! Un début plus que réussi pour le MVP de cette première journée.



(...)