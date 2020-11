MVP, meilleur cinq, match du week-end ou encore le chiffre à avoir en tête, retrouvez notre débrief' de la deuxième journée en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket.

Avant quelques jours de pause, quatre équipes étaient sur le front ce week-end: le Spirou, le Brussels, Mons et Louvain. Retour sur ces deux confrontations au dénouement plutôt inattendu parfois.Le MVP du week-end: Tim LambrechtPointé comme éternel espoir depuis quelques saisons maintenant, Tim Lambrecht semble avoir trouvé l'environnement qui lui convient depuis qu'il est arrivé au Dôme. Après une excellente prestation en ouverture face à ses anciens coéquipiers (et champions en titre) ostendais, l'ailier-fort du Spirou de Charleroi a remis le couvert face au Brussels samedi soir. Et pas n'importe comment: on peut dire qu'il y a mis la manière.