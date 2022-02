Le Débrief': Une première phase de la BNXT League qui redonne le sourire Basket Jérôme Brys © BELGA

Le MVP du week-end: Emmanuel Nzekwesi

> 27 points, 6 rebonds et 2 passes



Depuis le début de la saison, Emmanuel Nzekwesi est un habitué de ce titre de MVP. Toutes les semaines, l'intérieur néerlandais des Renards s'impose dans les peintures et ce dimanche n'a pas fait exception à sa réputation en portant les Montois sur ses (larges) épaules face à une belle équipe liégeoise. A nouveau presque parfait aux tirs (8/13), le pivot a ajouté de la réussite aux lancers francs (11/12) pour devenir cet intérieur inarrêtable. Il termine cette rencontre avec 27 points, 6 rebonds, 2 passes et 2 interceptions en 38 minutes. Sans lui, Liège aurait peut-être réussi l'exploit de s'imposer à la Diamonte Arena. Mais le Néerlandais en avait décidé autrement.