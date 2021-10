Le Débrief': Vieille habitude, seul Ostende n'a pas encore mordu la poussière cette saison... Basket100% Web Jérôme Brys © BELGA

Le MVP de la journée: Emmanuel Nzekwesi

> 21 points et 10 rebonds



Quelle belle trouvaille montoise que ce Emmanuel Nzekwesi. Pourtant, le pivot néerlandais ne pouvait passer sous les radars, lui qui a été élu MVP de défunt championnat des Pays-Bas. Et pourtant, c'est bien à Mons qu'il évolue cette saison et on peut dire qu'il est plutôt performant. Imposant dans la raquette, l'intérieur des Renards n'a, pour le moment, jamais été ralenti. Et malheureusement pour eux, les Liégeois en ont fait les frais ce week-end puisqu'il termine la rencontre avec 21 points (9/10 à 2 points, 0/1 à 3 points et 3/5 aux lancers), 10 rebonds, 1 interception et 1 contre. Pas mal...